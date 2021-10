Conseil municipal de Vernier – Il propose une buvette au lieu-dit le Moulin L’élu indépendant Nicolas Aubert vient de déposer une motion pour embellir sa commune et la rendre plus accueillante. Laurence Bezaguet

Le long des rives du Rhône, la zone de loisirs «Au Moulin» a été réaménagée en 2014. Georges Cabrera

«Allons boire un verre au Moulin», a proposé mardi soir au Conseil municipal de Vernier Nicolas Aubert, par le biais d’une motion. Cet élu indépendant souhaite plus particulièrement doter ce bel endroit d’une buvette pour accueillir les randonneurs qui terminent une bonne marche le long du Rhône ou les navigateurs qui y accostent après un long périple sur leurs radeaux.

Le lieu-dit le Moulin, au bord du Rhône, est l’un des lieux les plus emblématiques de la 2e ville du canton. Il a été réaménagé récemment avec des pontons pour les baigneurs et des espaces pour les grillades. «Il connaît depuis lors un vif succès, mais nous pourrions le rendre encore plus attrayant, estime Nicolas Aubert. Vernier est souvent mal servi, sa population mérite des installations plus glamour!»