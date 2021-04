Condamnation pénale – Il promet une liposuccion à l’ado pour obtenir des faveurs sexuelles Un octogénaire d’Aigle a été condamné pour une relation sexuelle avec une mineure, en lui promettant de l’argent. Il assure l’avoir crue adulte. Flavienne Wahli Di Matteo

C’est à la gare d’Aigle que les deux protagonistes de cette affaire ont noué connaissance en 2017. Celui qui avait alors 77 ans y a abordé une jeune fille de 13 ans. Chantal Dervey

«Je reste sans voix à chaque fois que je me plonge dans ce dossier», souffle la procureure Myriam Bourquin. Lundi, la magistrate renvoyait devant la Cour correctionnelle de l’Est vaudois un homme de 82 ans accusé d’actes d’ordre sexuel avec un enfant. Il avait obtenu les faveurs d’une adolescente de 13 ans, en lui faisant miroiter le financement de la liposuccion dont elle rêvait.

L’histoire de cette relation, qui vaut 24 mois de prison avec sursis à un octogénaire, s’est passée à Aigle début 2017. Elle commence par une rencontre de hasard à la gare où C., 13 ans, attend son train. Sa canne soigneusement appuyée contre son pupitre, le vieil homme livre son récit au Tribunal: «C’est moi qui l’ai abordée parce que j’ai vu qu’elle semblait être une étudiante à la peau noire. Et moi je m’intéresse aux pays d’Afrique. Je me suis dit que j’allais tenter ma chance.»