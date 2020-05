Allemagne – Il préparait des attentats anti-turcs Un Allemand, sympathisant de l’EI, préparait des attentats contre des mosquées de la communauté turque et le consulat turc à Munich.

Un Allemand de l’EI préparait des attentats anti-turcs en Allemagne.

Le Parquet fédéral allemand a annoncé mercredi enquêter sur un Allemand, présenté comme sympathisant de l'organisation Etat islamique (EI), qui préparait des attentats contre des mosquées de la communauté turque ainsi que le consulat turc à Munich.

Présenté comme Muharrem D., l'homme avait été interpellé il y a dix jours après une série d'attaques contre des magasins turcs en Bavière, notamment l'incendie d'un magasin de fruits et légumes tenu par une personne de nationalité turque, a précisé le parquet de Karlsruhe, compétent en matière d'affaires de terrorisme.

Il est notamment soupçonné de tentative de meurtre dans 27 cas et d'avoir «préparé un acte violent portant atteinte à la sécurité de l'Etat».

L'incendie, qu'il est soupçonné d'avoir déclenché en pleine nuit le 27 avril, s'était propagé dans tout l'immeuble où se trouvaient 27 personnes et «ce n'est que parce que l'un des habitants a remarqué l'incendie à temps qu'il n'y a pas eu de morts», a souligné le parquet dans un communiqué.

«Haine tenace contre l'Etat turc et les gens d'origine turque»

Six personnes avaient été «gravement» intoxiquées par les fumées, selon la même source.

Le parquet explique les motivations du suspect par «une haine tenace contre l'Etat turc et contre les gens d'origine turque» liée à la politique militaire d'Ankara dans le conflit en Syrie «ainsi que sa façon d'agir avec certains prédicateurs en Turquie».

Muharrem D. a entamé une radicalisation religieuse en 2017, adhérant aux thèses islamo-djihadistes avant de devenir un sympathisant de l'EI, selon la justice allemande.

Il avait prévu de perpétrer, entre les 15 et 17 mai, des attentats contre des mosquées de l'organisation DITIB, dépendante du ministère turc du culte, dans la région de Waldkraiburg, près de la frontière autrichienne. Il prévoyait également une attaque du consulat de la Turquie à Munich et un attentat à la bombe contre l'une des plus grandes mosquées du pays, à Cologne.

Pour cela, il s'était procuré du matériel pour fabriquer un engin explosif, dont 34 kilogrammes d'explosif et 23 bombes tuyaux, un pistolet et des munitions.

Depuis la mi-avril, il s'en était déjà pris à des commerces tenus par des ressortissants turcs, notamment un salon de coiffure dont il avait cassé une vitre et lancé un liquide nauséabond à base d'acide butyrique.

( AFP/NXP )