Nouvelle vague – Il prend les rênes d'un think tank influent en politique étrangère Darius Farman codirige depuis le début du mois Foraus, un laboratoire d'idées suisse comptant 15 collaborateurs et 110 bénévoles.

À travers Foraus, Darius Farman souhaite, entre autres, promouvoir la Genève internationale. MAGALI GIRARDIN

Basé à Genève et Zurich, le think tank Foraus s’engage pour une politique étrangère progressiste. Une mission évidente pour Darius Forman, 28 ans, qui vient d’en prendre la codirection. «J’ai été guidé, inconsciemment, par une force qui me vient de ma famille, des immigrés iraniens dispersés dans une demi-douzaine de pays, explique le natif de Lausanne. Le fait d’aller rendre visite à mes proches durant les vacances m’a exposé à une altérité, à une diversité. Je crois que c’est ce qui m’a donné envie de connaître les sciences politiques, l’économie, les relations internationales, et de comprendre comment on peut contribuer à rendre notre monde meilleur, à notre échelle.»