Drame à Saint-Genis-Pouilly – Il prend l’ami de la famille pour un pédophile et le tabasse à mort Alors qu’il gardait l’enfant d’un couple d’amis à leur domicile, un septuagénaire a été roué de coups par le neveu de la famille, débarqué à l’improviste. La victime a succombé à ses blessures. Daniel Klopfenstein

L’agression s’est déroulée dans le quartier de la Diamanterie, à Saint-Genis-Pouilly. Google Street View

Les faits se sont produits tôt le matin du dimanche 30 août, raconte «Le Dauphiné libéré» de ce mercredi. Un homme de 25 ans s’est rendu au domicile de sa tante, dans le quartier de la Diamanterie, à Saint-Genis-Pouilly. Lorsqu’il entre dans l’appartement dont il avait apparemment la clé, il tombe nez à nez avec un homme de 74 ans tiré de son sommeil, présent à la demande de la mère de l’enfant de 12 ans qui dormait dans une chambre voisine.

Le jeune homme a immédiatement cru qu’il s’agissait d’un pédophile et a appelé les gendarmes. Puis, pris de colère, il a roué le septuagénaire de coups, au ventre et au thorax, notamment, sans écouter ni les explications de la victime ni les cris de l’enfant réveillé par le vacarme.

La victime, pourtant, ne faisait que rendre service aux parents de l’enfant, lesquels devant s’absenter une partie du week-end, lui avaient demandé de veiller sur leur fils en restant sur place pour dormir.

Les gendarmes, avertis par l’agresseur, se sont donc rapidement rendus sur les lieux et ont trouvé le septuagénaire en urgence vitale. Transportée au centre hospitalier d’Annecy, la victime est morte lundi 31 août des suites de ses blessures.

Une enquête de gendarmerie a été confiée à la brigade de recherche de Gex et une information judiciaire a été ouverte. Le suspect de 25 ans a été soumis à des prélèvements et analyses toxicologiques et une expertise psychiatrique a été demandée. Il est actuellement en détention provisoire.