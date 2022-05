Météo estivale – «Il pourrait faire jusqu’à 40 degrés en Suisse» Un record de chaleur est attendu cet été dans notre pays, selon les prévisions du chef de SRF Meteo dans la SonntagsZeitung.

La Suisse pourrait connaître des températures de deux à cinq degrés Celsius plus élevées que jusqu’à présent. Keystone

L’été en Suisse sera plus chaud que la normale, avertit le chef de SRF Meteo, Thomas Bucheli. De nouveaux records de chaleur sont «très probables», déclare-t-il dimanche dans la SonntagsZeitung. «Ce serait étonnant que cela aille dans une autre direction».

Quant à savoir à quel degré les températures pourraient «monter», il s’agit de spéculation, précise Thomas Bucheli, interrogé dans le journal dominical alémanique. Mais, si plusieurs facteurs se conjuguent, la Suisse pourrait connaître des températures de deux à cinq degrés Celsius plus élevées que jusqu’à présent, ajoute-t-il. «Il pourrait faire jusqu’à 40 degrés».





Thomas Bucheli, chef de SRF Meteo. KEYSTONE/PHOTOPRESS/Alexandra Wey

Les températures relevées en mai par endroits sont «loin d’être normales», poursuit le météorologue. Des records de chaleur ont été battus, soit parce que c’était le jour le plus chaud depuis le début des mesures, soit parce que des températures aussi élevées n’avaient encore jamais été mesurées aussi tôt dans l’année.

Dans de nombreux endroits en Suisse, le nombre de jours d’été avec plus de 25 degrés a pratiquement doublé depuis le début des mesures. La tendance est également nette pour les jours de canicule avec 30 degrés et plus. Il s’agit de mesures concrètes et non d’hypothèses.

Ce phénomène est clairement dû au climat, selon M. Bucheli. Les modèles et les mesures climatologiques prouvent que les températures plus élevées sont une conséquence de l’augmentation des gaz à effet de serre. Le changement climatique provoque davantage de jours de canicule et de nouveaux records de température.

ATS

