Un été exceptionnel en Suisse – Il pleut, mais la sécheresse persiste Des situations avec des précipitations aussi faibles que celles des derniers mois ne se produisent que tous les cinquante ans, selon de récents chiffres. Martin Läubli

Été sec 2022: bateaux échoués sur la rive asséchée du lac des Brenets (NE). Photo: Keystone

Le temps actuel nous fait oublier l’été extrêmement sec. Les températures ont baissé et les orages apportent de la pluie. Selon les données de MétéoSuisse et de l’institut de recherche WSL, le total des précipitations de ces vingt derniers jours indique qu’il n’est actuellement plus question de sécheresse. Mais les apparences sont trompeuses.