Nouvelle vague – Il permet aux chefs amateurs de faire livrer leurs plats Blas Pegenaute a fondé l’application Neia, qui distribue par coursier des repas faits maison. Portrait d’un entrepreneur qui aime connecter les Genevois. Adrien Kuenzy / Large Network

Le passionné s’est lancé dans l’aventure Neia après d’autres passages dans des start-up à taille humaine. Lucien FORTUNATI

Déjeuner chez soi d’un repas fait maison… sans avoir à cuisiner. C’est possible grâce à Neia, l’application lancée l’année dernière par Blas Pegenaute, 30 ans. L’entrepreneur d’origine espagnole (qui avait fait l’objet d’un article dans nos pages au moment du lancement de son concept) a déjà convaincu plus de 1100 cuisiniers amateurs basés dans la région de préparer des repas sur demande et de les faire livrer contre rémunération.

À l’origine, Neia visait les déjeuners en entreprise. Mais depuis la pandémie et le télétravail, elle s’est étendue à la livraison à domicile. Les cuisiniers amateurs facturent entre 10 et 15 francs leur menu. La start-up retient 20% sur ce prix, et facture au client 3 francs la livraison. Tout le packaging est écoresponsable. «Depuis nos débuts, nous avons multiplié par dix le nombre de plats livrés, dit Blas Pegenaute. Nous avons démarré les livraisons à Plan-les-Ouates, avant d’ajouter 30 codes postaux genevois et 26 lausannois.»