Ville de Genève – Il n’y aura plus d’amendes dans les bibliothèques Les bibliothèques municipales ne factureront plus les frais de retard car leur impact sur les retours est quasi nul. Des frais administratifs sont toutefois introduits. Rachad Armanios

Finies les amendes, mais de nouveaux frais administratifs ont été instaurés. Ici, la bibliothèque des Minoteries. LAURENT GUIRAUD

Les amendes pour retard ne seront pas rétablies par les bibliothèques municipales de la Ville de Genève. Depuis le 1er octobre, un nouveau règlement ajoute toutefois des frais administratifs lors de la facturation pour les documents non rendus ou rendus détériorés. La direction défend un système plus favorable aux usagers et au personnel.