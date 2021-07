Les trains circulent à nouveau – La perturbation sur la ligne Fribourg-Berne a été levée La circulation a été rétablie entre Fribourg et Berne jeudi, mais il faut encore s’attendre à des retards et à d’éventuelles suppressions.

La ligne ferroviaire Fribourg-Berne a été coupée tôt jeudi matin. La situation est maintenant rétablie (photo d’illustration). KEYSTONE/Cyril Zingaro

La ligne ferroviaire Fribourg-Berne est rétablie: la perturbation qui avait cours depuis jeudi à 06h30 a été levée sur le tronçon entre Flamatt (FR) et Schmitten (FR).

Mais il faut encore s’attendre à des retards et à d’éventuelles suppressions, indiquent les CFF, qui recommandent aux usagers de consulter l’horaire en ligne.

Les Intercity ont été supprimés et les régionaux ne circulaient plus entre les deux localités fribourgeoises. Les trains reliant Berne à Lausanne et Genève Aéroport ont été détournés via Bienne et des bus de remplacement ont été mis en place entre Flamatt et Schmitten.

ATS

Vous avez trouvé une erreur?Rapporter maintenant.