Sorties cinéma – Il n’y a pas qu’Astérix et Obélix dans les salles cette semaine Deux veufs s’avèrent de très bonne fréquentation, l’agité de «Last Dance» et le grincheux du «Pire voisin au monde». Et d’autres antihéros. Cécile Lecoultre Pascal Gavillet

«Astérix et Obélix – l’Empire du Milieu», ça déchire

Astérix (Guillaume Canet) et Obélix (Gilles Lellouche) en mission dans l’Empire du Milieu. © 2023 - PATHÉ FILMS

Dans cette histoire inédite, cinquième adaptation de la BD depuis 1999, Astérix le Gaulois se risque dans «l’Empire du Milieu». Réalisateur et acteur, Guillaume Canet se dépense avec les suspects habituels, de Marion Cotillard à Vincent Cassel. La mission en 50 av. J.-C.? Sauver l’impératrice de Chine emprisonnée par un prince félon et rentabiliser le budget pharaonique pour la France de 65 millions de francs.

Si la potion magique ne sera pas de trop pour contrer les manœuvres de Jules César empêtré dans sa conquête de la cyclonique Cléopâtre, la mode est au végétarisme, à la méditation et au kung-fu. De quoi diviser la critique. «24 heures» chante avec le barde qui, de toute façon, hulule faux. La «Tribune de Genève» se fâche avec ces Gaulois qui prétendent sauver le cinéma français en taquinant les Chinois. À vous de voir!

«Astérix et Obélix – l’Empire du Milieu» Afficher plus Réalisateur: Guillaume Canet

Avec Guillaume Canet, Gilles Lellouche

Adaptation BD (Fr., 111’)

«Last Dance», Berléand s’envole

Dans le drame burlesque de Delphine Lehericey, le comédien mène la danse en veuf qui réalise la dernière volonté de son aimée. Jadis, les amants avaient juré d’achever le projet de l’autre. En l’occurrence, pour Germain, il s’agit de voir aboutir une chorégraphie contemporaine. Et dans ce cas précis, c’est La Ribot qui a créé une gestuelle percutante aux déplacements gymniques parfois mystérieux.

Avec une grâce inattendue, pachydermique et fragile, le septuagénaire s’exécute alors que ses enfants s’inquiètent de son équilibre. Lui tient droit dans ses arabesques, émouvant en diable dans son flirt avec les étoiles de sa jeunesse perdue. En vieillard inspiré, Berléand dégage un charme fou, vertigineux, dégagé du commun des mortels et des outrages du temps.

Note: *** •= détestable, °= à vos risques et périls, *= bien, **= intéressant, ***= excellent, ****= chef-d’œuvre

«Last Dance» Afficher plus Réalisatrice: Delphine Lehericey

Avec François Berléand, Kacey Mottet-Klein

Comédie (CH, 84’)

«Le pire voisin au monde», notre ami Tom Hanks

Sur une histoire un peu prévisible de vieux grincheux, Tom Hanks, dirigé par le Suisse Marc Forster, arrive à vous tirer des larmes. Niko Tavernise / Universal

Marc Forster retrouve David Magee, le scénariste de «Finding Neverland», sur ce conte pur sucre. Mais le cinéaste des Grisons sait mesurer l’émotion avec la précision d’un coucou suisse, tandis que son interprète Tom Hanks est lui aussi passé maître dans l’art de laisser perler la larme à l’œil.

Voisin scrogneugneu dont même Clint Eastwood ne pourrait s’accommoder dans «Gran Torino», Otto prépare son exit comme il a vécu, suivant ses règles. De nouveaux voisins viennent chambouler son agenda. Et bla-bla-bla? Non, parce que c’est Tom Hanks, un visage qui dépaysage la banalité la plus crasse. Même Otto ne supporterait pas la vision!

Note: ** •= détestable, °= à vos risques et périls, *= bien, **= intéressant, ***= excellent, ****= chef-d’œuvre

«Le pire voisin au monde» Afficher plus Réalisateur: Marc Forster

Avec Tom Hanks, Mariana Treviño

Drame (USA, 124’)

«Knock at the Cabin», parabole biblique

Le réalisateur M. Night Shyamalan connaît toutes les ruses pour coller le spectateur au fond du fauteuil. DR

Quatre étrangers prennent en otage, alors qu’ils sont en vacances, un couple (homo) et leur petite fille. Ils vont exiger d’eux un choix impossible, seul moyen d’empêcher une apocalypse imminente. Le scénario est impossible, mais Shyamalan, fidèle à son habitude, parvient à nous tenir en haleine.

Note: ** •= détestable, °= à vos risques et périls, *= bien, **= intéressant, ***= excellent, ****= chef-d’œuvre

«Knock at the Cabin» Afficher plus Réalisateur: M. Night Shyamalan

Avec Jonathan Groff, Ben Aldridge

Fantastique (USA, 100’)

«Sous les figues», bonheurs au soleil

Un cadre enchanteur, un concentré de vie pour des jeunes femmes qui travaillent à la récolte des figues. Erige Sehiri ensoleille notre quotidien.

Note: ** •= détestable, °= à vos risques et périls, *= bien, **= intéressant, ***= excellent, ****= chef-d’œuvre

«Sous les figues» Afficher plus Réalisatrice: Erige Sehiri

Avec Ameni Fdhili, Fide Fdhili

Comédie dramatique (Fr./Tun., 92’)







Cécile Lecoultre , d'origine belge, diplômée de l'Université de Bruxelles en histoire de l'art et archéologie, écrit dans la rubrique culturelle depuis 1985. Elle se passionne pour la littérature et le cinéma… entre autres! Plus d'infos Pascal Gavillet est journaliste à la rubrique culturelle depuis 1992. Il s’occupe principalement de cinéma, mais il lui arrive aussi d’écrire sur d’autres domaines. En particulier les sciences. A ce titre, il est également mathématicien. Plus d'infos @PascalGavillet

