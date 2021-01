Suisse – Il n’y a pas plus d’enfants malades depuis la crise du coronavirus Selon un récent sondage mené auprès de 600 écoles, il n’y a pas plus d’enfant malades par rapport à l’année dernière à la même période. Pour la faîtière des directeurs d’école de Suisse, c’est un argument de plus pour ne pas fermer les établissements scolaires.

Il n’y a actuellement pas davantage d’enfants malades que l’année dernière à la même période. Pixabay

Malgré le coronavirus, il n’y a actuellement pas davantage d’enfants malades que l’année dernière à la même période, sans pandémie. C’est ce que montre un sondage rapide mené auprès de 600 écoles de Suisse alémanique.

Près de la moitié des responsables scolaires interrogés estiment même que moins d’enfants sont malades; 40% jugent qu’ils sont autant que l’an dernier et seuls 10% comptent davantage d’enfants absents pour maladie, a communiqué samedi la faîtière des directeurs d’école de Suisse (VSLCH).

Celle-ci précise qu’il s’agit d’un tour d’horizon correspondant à un instantané, et non de cas chiffrés concrets. Malgré cela, le résultat montre que les concepts de protection et le traçage des contacts fonctionnent très bien. Il va aussi dans le sens des virologues et de l’Office fédéral de la santé publique (OFSP), selon lesquels les enfants ne sont pas des vecteurs de la pandémie, indique la VSLCH.

Pour cette raison, elle ne souhaite pas fermer les écoles «de manière précipitée». Les enfants ne doivent pas servir de prétexte pour réduire la mobilité des parents, ajoute l’organisation. Le télétravail est beaucoup plus judicieux.

ATS