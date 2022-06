Les 2000 poussins âgés d’une semaine qui picorent dans leur halle à Troinex se retrouvent bien malgré eux au cœur d’un débat politique. C’est dans l’élevage de volailles de la famille Bidaux que les milieux agricoles genevois ont décidé de lancer leur campagne contre l’initiative fédérale qui veut interdire l’élevage intensif, sur laquelle le peuple votera le 25 septembre.

Pour la faîtière AgriGenève, cette initiative est inutile. «Un an après la votation sur les pesticides, on se retrouve de nouveau avec une tentative de démanteler l’agriculture suisse», lance François Erard, directeur d’AgriGenève. Pourquoi inutile? «Parce qu’en Suisse notre agriculture reste familiale, argue le président de l’association, Marc Favre. Il n’y a pas d’élevage de masse et encore moins intensif. De plus, nous avons des normes sur le bien-être animal parmi les plus strictes au monde.»