Il n’y a pas de héros ordinaire

Il s’appelait Olivier. Il a donné sa vie pour tenter d’en sauver une autre, emportée par l’Arve à Vessy. Quand on se jette à l’eau, on sait qu’il y a un risque. Mais ce n’est pas à cela qu’on pense. Il y a l’urgence, celle de porter secours. On n’imagine sans doute pas qu’il puisse y avoir la mort au bout. Porter secours, cette belle pensée qui fait les héros qu’on dit ordinaires, est pourtant un acte bien souvent extraordinaire.