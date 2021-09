Alternatives aux cigarettes traditionnelles – «Il n’y a pas de consommation de tabac sans risque» Dans le contexte des débats actuels autour de la future loi sur les produits du tabac, Unisanté a interrogé un panel d’experts internationaux sur les problématiques soulevées par les vaporettes et produits de tabac chauffé. Catherine Cochard

Les vaporettes sont dotées d’un liquide qui contient de la nicotine et des arômes mais pas de tabac. Alors que les produits de tabac chauffé en contiennent. Keystone

Des chercheurs d’Unisanté et de l’Hôpital de la Pitié-Salpêtrière à Paris ont interrogé un panel d’experts internationaux du tabagisme au sujet de la réglementation, de la vente et de l’utilisation des vaporettes et des produits de tabac chauffé. Menée entre décembre 2018 et mars 2020, cette enquête a soumis deux questionnaires successifs avec des affirmations sur lesquelles les 92 puis 55 participants devaient se positionner. Cela afin de récolter dans un premier temps leur opinion – sur la base de leurs connaissances scientifiques, de leurs observations et expériences –, puis d’établir un consensus à même de nourrir les décisions des autorités de santé et les débats parlementaires en cours autour de cette thématique. Médecin agréé à Unisanté, tabacologue et coauteure de cette étude, Isabelle Jacot Sadowski répond à nos questions.