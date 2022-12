La descente dans la vallée de Flims (GR) n’est possible que grâce à la neige artificielle. L’arrivée de la chaleur pendant les fêtes de fin d’année entraîne un manque de neige inhabituel dans les domaines skiables de basse altitude.

Peu de neige, des remontées mécaniques fermées. L’hiver a mal commencé pour les stations de ski de moyenne altitude. Avons-nous déjà connu cela?

Ce n’est pas encore un record, mais c’est certainement très exceptionnel. Il est normal qu’il n’y ait pas de neige à cette période sur le Plateau. Mais de nombreuses stations de ski des Préalpes situées entre 1000 et 1500 mètres d’altitude connaissent une période entre Noël et Nouvel-An qui, dans les statistiques à long terme, compte parmi les moins enneigées. Il n’y a eu que trois ou quatre hivers avec moins de neige qu’aujourd’hui — et ceux-ci ne remontent pas à bien longtemps, c’était au cours des dix dernières années.