Trafic ferroviaire perturbé – «Il n’y a aucun moyen de rejoindre Lausanne actuellement»

C’est un scénario bien connu de ceux qui pendulent en train entre leur lieu de vie et de travail. En arrivant à la gare, les voyageurs fixent le panneau d’affichage alors que les lignes qui affichent «train supprimé» se multiplient…

«Je suis arrivée à Cornavin mardi un peu avant 18 heures et là j’ai vu que des trains avaient été supprimés, explique Laetitia, qui travaille à Genève et vit à Lausanne. Personne ne semblait à même de nous dire ce qui se passait et combien de temps ça allait durer. Une annonce résumait drôlement les choses: «Il n’y a aucun moyen de rejoindre Lausanne actuellement…» Un affaissement de voie survenu vers 17 heures mardi soir à la hauteur de Tolochenaz a perturbé le trafic ferroviaire. «Puis plusieurs d’entre nous ont repéré le train de 18 h 20 qui partait pour Allaman et nous avons couru pour monter à bord.»