Hockey sur glace – «Il n’est pas prévu qu’un arbitre reçoive une charge» Un officiel de jeu donne son avis sur l’action qui a valu sept matches de suspension à Jonathan Mercier, contre laquelle Genève-Servette a fait recours ce lundi. Daniel Visentini

Un arbitre dit sa vision de l’action qui a mené Jonathan Mercier à être suspendu sept matches. Il témoigne anonymement, puisqu’il n’a pas le droit de le faire ouvertement. ERIC LAFARGUE

Coupable, non coupable? Partiellement ou pleinement? Involontairement, mais jusqu’à quel point? Le cas Mercier est dans cette zone grise qui laisse toute latitude d’interprétation au juge unique de la ligue. Celui-ci reconnaît que Jonathan Mercier n’avait pas l’intention de percuter ou de blesser l’arbitre Salonen quand il l’a heurté le 12 janvier à Ambri. Mais il a considéré parallèlement que le défenseur aurait pu et dû éviter l’officiel, lui infligeant pour cela une suspension de sept matches. Genève-Servette a fait recours contre cette décision ce lundi.

Anssi Kalevi Salonen, l’arbitre finlandais qui a été touché (contusion à la jambe gauche), ne parlera pas du cas. Mais nous avons contacté un autre officiel de jeu. Il n’a pas plus le droit de s’exprimer sur des questions d’arbitrage, surtout avec une procédure en cours, mais il a accepté de le faire sous le couvert de l’anonymat.

Une règle suisse

«Je rappelle que l’on parle d’une règle d’arbitrage propre à la Suisse, que la ligue a décidé d’instaurer précisément pour protéger plus encore les arbitres, explique-t-il. Cette règle a été proposée aux clubs, votée et donc acceptée. Elle comprend trois degrés de gravité, les catégories un, deux et trois pour qualifier la faute sur un arbitre.» Les punitions vont crescendo. Catégorie 1: de un à quatre matches de suspension. Catégorie 2: de cinq à neuf matches. Catégorie 3: dix matches de suspension et plus.

Le juge unique a estimé que l’action impliquant Mercier était attachée à la catégorie 2. Soit: violence physique sur un arbitre, sans volonté de le blesser. Là est l’interprétation. Si un joueur heurte un officiel après avoir tout tenté pour l’éviter, cela peut arriver, alors on doit comprendre que l’affaire n’en est pas une et le dossier est classé sans suspension. En revanche, si le juge unique estime que le joueur n’a pas tout mis en œuvre pour éviter l’arbitre, alors il y a sanction.

La scène analysée

Notre expert a bien sûr regardé de près les images du choc entre Mercier et Salonen. Son avis? «Comme j’en suis un, je me mets à la place de l’officiel de jeu, lance-t-il. Je vois un arbitre qui recule en regardant l’action, il garde sa ligne, il ne dévie pas. Je vois un joueur qui avance dans sa direction et qui ne peut pas ne pas voir l’arbitre. Alors oui, on peut parler du positionnement de Salonen sur cette action, ou même du système de jeu des Aigles qui veut peut-être un pressing haut de Mercier à ce moment. Oui aussi, il y a un geste d’évitement de Mercier, mais au dernier moment seulement. Il n’y a rien de volontaire, mais je crois que le joueur avait peu de choses à faire en amont pour éviter le contact avec Salonen et tant pis s’il ne respectait pas le système à cet instant. Il y avait un arbitre à éviter. Après, le règlement accepté par les clubs s’applique. Il est là pour ça, il est le signal qui dit: stop, on ne touche pas aux arbitres.»

L’action qui a valu sept matches de suspension à Jonathan Mercier.

Tout de même: sept matches pour une faute qualifiée d’involontaire. Autant que Riat, pour son geste si dangereux sur Riva (charge qui a projeté le Luganais contre la bande la tête en premier, il souffre d’une commotion).

Le respect dû aux arbitres

«On ne peut pas et on ne doit pas comparer, assure notre expert. Parce qu’un joueur a des protections, parce qu’il doit s’attendre aux contacts et les anticiper, même si cela n’autorise pas tout bien sûr. Mais nous, les arbitres, n’avons pas de protections et il n’est pas prévu que nous recevions une charge. Nous ne pouvons pas nous y attendre. Nous méritons ce respect de ne pas être touchés. Nous avons déjà les oreilles qui sifflent bien souvent, les autres parties du corps doivent être préservées.»

Et sur la sévérité de la sanction: sept matches et non pas cinq par exemple, comme c’est possible pour une infraction de catégorie 2? «C’est le choix du juge unique, qui décide en la matière, poursuit notre interlocuteur. Je ne suis pas choqué.»

Décision rapide attendue

Lundi matin, Genève-Servette a fait recours contre ces sept matches infligés à Jonathan Mercier. Le cas va être analysé à nouveau, chacun avançant ses arguments. Les Aigles et Mercier n’ont pas grand-chose à perdre: on peut difficilement imaginer la commission de recours durcir encore plus la sanction. Mais osera-t-elle la revoir dans son fond, ou à tout le moins l’adoucir?

La réponse devrait tomber ce mardi, de préférence en fin de matinée et pas plus tard. Parce que Genève-Servette prend ensuite le car pour Zoug. Même si les Aigles ne se font guère d’illusions sur un hypothétique acquittement, ils doivent être fixés avant de partir.