Bryan Fanga veut le titre suisse – «Il ne peut pas y avoir deux rois dans la même jungle» Le boxeur genevois défie, ce Vendredi-Saint à Berne, le Biennois Christopher Mouafo, Camerounais d’origine comme lui, pour s’ouvrir des portes européennes. Christian Maillard

Bryan Fanga est prêt à ramener le titre helvétique à Genève. STEEVE IUNCKER-GOMEZ

Dans le coin rouge, Bryan Fanga, 28 ans, 63,5 kg, six combats pros, un nul et une défaite. Après Jean Chiarelli (1993) et Patrick Kinigamazi (2007), c’est un troisième Genevois qui va tenter, ce Vendredi-Saint au Stadttheater de Berne, de ramener le titre helvétique des Super Légers dans la Cité de Calvin. Un bail! Le protégé de Giorgio Costantino est prêt à en découdre face à un adversaire, Camerounais d’origine comme lui, qu’il connaît bien mais seulement quand il a des gants aux mains.