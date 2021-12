Lettre du jour – Il ne faut pas se tromper de cible Opinion Courrier des lecteurs

Carouge, 19 décembre

C’est comme pour le vin, on serre puis on desserre la vis du pressoir. Mais pour le coup, ce noble et antique travail commence à devenir indigeste… Que dire encore du Covid et de ses emplâtres de politique sociale et sociétale, on a déjà tant dit et tant entendu!

Même le rédacteur en chef de notre journal préféré y perd son latin. Hier, dans son éditorial, il a chopé le tournis et m’a mené dans la spirale d’un trou noir, depuis, j’aimerais bien toucher le fond – s’il existe. Pour lui, le Conseil fédéral – un certain Berset – a manqué le rendez-vous avec la 3e dose. Mais la 3e dose n’a rien à voir avec les antivax, qui, eux, ont déjà deux doses de retard. Et le gros du problème est bien là.

Certes, il y a déjà les recommandations sur l’hygiène personnelle, les masques et la distanciation sociale, et avec ça, il faut prendre en compte l’économie, sans quoi le système s’écroulerait et nous avec…

Mais en pesant le pour et le contre, autrement dit, le poids de la contrainte qui appuie de tout son poids sur l’ensemble de la société, l’atteinte au droit à la liberté individuelle, la nécessité de maintenir le libre arbitre chez chacun de nous, il y a surtout à prendre en compte le contrat de solidarité sociale, sociétale, le respect de chacun vis-à-vis de l’autre, la responsabilité individuelle en somme…

C’est là que le bât blesse et c’est là qu’il ne faut pas se tromper de cible.

Dans les années 50-60, quand il a fallu vacciner contre la poliomyélite, les gouvernements de nos sociétés déjà démocratiques n’ont pas tergiversé longtemps pour nous faire vacciner – heureusement. Mais bien sûr, c’est une histoire de vieux…

Jo Cecconi

