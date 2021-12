Détection d’anticorps Covid – «Il ne faut pas se sentir protégé par un test sérologique positif» La sérologie est loin d’être une science exacte. La prudence est de mise car on ne connaît toujours pas le «seuil magique» d’anticorps. Marie Nicollier

L’analyse sanguine détermin e si une personne a déjà été en contact avec le virus ou le vaccin . Le prix d’une sérologie, non remboursé, t ourne autour de 60 francs. Getty Images/iStockphoto

Depuis l’annonce que dès le 16 novembre, un test sérologique positif donne droit à un certificat Covid valable 90 jours, la demande s’envole. Environ 100’000 Suisses auraient déjà obtenu un pass par ce biais. Au Centre médical lausannois de Vidy, entre 80 et 100 prélèvements de sang sont faits quotidiennement.

«Plus les restrictions se resserrent, plus la demande augmente, rapporte Jean-Luc Billaud, infirmier-chef. Le fait que le test antigénique n’est plus valable que 24 heures joue aussi un rôle. Ce qui m’a surpris, c’est qu’il n’y a pas uniquement des gens dont le but est «d’échapper» à la vaccination. Beaucoup nous disent que si le test est négatif, ils se feront vacciner.»