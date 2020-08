Covid-19 – «Il ne faudrait pas que la mesure incite les jeunes de France voisine à venir à Genève pour y échapper» Au vu de sa situation épidémique, la Haute-Savoie vient d’imposer le port du masque en extérieur lors de rassemblements de plus de dix personnes. Réactions du conseiller d’État genevois chargé de la Santé. Aurélie Toninato

Mauro Poggia, Conseiller d'Etat chargé du département de la sécurité, l’emploi et de la santé (DSES). LUCIEN FORTUNATI

De plus en plus de villes françaises rendent le port du masque obligatoire en extérieur, comme Nice ou Toulouse. Plus près de Genève aussi, on enjoint de se couvrir: mardi, le préfet de Haute-Savoie a imposé le masque sur les marchés et brocantes en plein air, ainsi que lors des rassemblements de plus de dix personnes sur la voie publique. La mesure est justifiée par «l’évolution de la situation épidémique dans le département». Mauro Poggia, conseiller d’État genevois chargé de la Santé, déclarait ce week-end au «Matin Dimanche» que «la proximité avec la France explique le rebond [du nombre de cas de contamination] genevois». Comment réagit-il à l’évolution de la situation chez nos voisins et quelles sont les incidences sur Genève?