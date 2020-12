Ge/Servette sèche face au LHC – Il n’a manqué que la cerise sur le gâteau Ge/Servette et Lausanne HC ont joué un vrai derby, avec des émotions. Les Aigles auraient pu s’imposer s’ils avaient fait la différence au premier tiers. Mais au final, c’est le LHC qui a gagné, 4 à 1. Christian Maillard

On ignore encore ce que nous réserve 2021 mais on n’est pas fâché de tourner la page de cette année pourrie par le virus qu’on a joliment appelé, rendant un bel hommage à Coluche, l’an foiré. Reste que sur la glace des Vernets, un derby du Lac qu’il y ait du monde pas, qu’on joue à huis clos, reste un derby, une rencontre pas comme les autres, qui balaie tout le reste et qui rappelle dans un tourbillon d’émotions et de fierté pourquoi on aime tant ce sport.

«Ce soir, c’était un plaisir de rejouer avec des émotions comme un match de play-off même sans supporter, mais dommage que tout le monde n'a pas joué le jeu», pestait Noah Rod, capitaine d’un Ge/Servette qui a perdu son premier derby de cette saison face à un Lausanne plus réaliste.