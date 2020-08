Canton d’Argovie – Il menace de tuer sa famille: quatre jours de détention Un père de famille avait été interpellé par la justice argovienne suite à une lettre adressée à la SRF dans laquelle il évoquait la possibilité de tuer ses proches. Il devra être indemnisé pour les quatre jours passés en détention, a annoncé ce jeudi le Tribunal fédéral.

Dans un arrêt publié jeudi, le Tribunal fédéral juge incompréhensible qu’une détention ait été ordonnée à l’encontre du père de famille. KEYSTONE

Un homme désespéré qui avait menacé de s’en prendre aux siens ne devra pas supporter les frais de la procédure engagée par la justice argovienne. Cette dernière devra aussi l’indemniser pour les quatre jours passés en détention provisoire, selon un arrêt du Tribunal fédéral.

Début juin 2019, l’homme avait écrit à la radio-télévision alémanique SRF pour faire part de ses problèmes avec l’office des poursuites et la justice de son canton. Il indiquait en conclusion que sa seule issue serait de tuer sa famille et de se donner la mort. Alertée par le média, la police avait procédé à une perquisition et interrogé l’épouse ainsi que les deux filles majeures du désespéré.

Le Ministère public avait placé le père en détention provisoire durant quatre jours. Ses proches ayant renoncé à porter plainte, la procédure avait été abandonnée quelques semaines plus tard. Leur témoignage avait révélé que l’homme était sous traitement psychiatrique et médicamenteux depuis longtemps.

Détention incompréhensible

L’épouse et les filles ne prenaient pas les menaces au sérieux, l’intéressé n’ayant jamais été violent. En revanche, il avait déjà tenté de se suicider. Par sa lettre, il avait juste cherché à attirer l’attention du public sur ses problèmes.

Dans un arrêt publié jeudi, le Tribunal fédéral juge incompréhensible qu’une détention ait été ordonnée. S’il était normal que la SRF et la police réagissent, telle n’était pas le cas du Parquet dès lors que les circonstances étaient éclaircies.

Les juges de Mon Repos estiment que l’on ne peut pas reprocher au père d’avoir déclenché la procédure. Ils concluent également que les dispositions du Code civil sur la protection de la personnalité invoquées par la justice argovienne ne sont pas applicables. En effet, l’épouse et les filles n’étaient pas les destinataires de la lettre et ne pouvaient donc pas être alarmées par les menaces.

La décision de la Cour suprême du canton d’Argovie sur les frais de la cause est annulée et les juges devront se prononcer sur l’indemnisation du recourant pour les quatre jours passés en détention. (arrêt 6B_1473/2019 du 13 août 2020)

ATS/NXP