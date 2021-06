Votre question sexo – «Il me fait du mal, mais je ne parviens pas à couper» L’experte Laurence Dispaux, psychologue-psychothérapeute, conseillère conjugale et sexologue clinicienne, vous répond. Laurence Dispaux

Image d’illustration Getty Images

«Je manque de confiance en moi et, avec mon nouvel ami, je suis à la fois très heureuse et très angoissée. Il représente énormément pour moi, qui étais au bord de l’effondrement à la suite d’une rupture. Pourtant je sais qu’il est malhonnête et pas toujours bienveillant. Il me fait souvent du mal et sa jalousie est maladive, mais je ne parviens pas à couper. J’ai même écarté ma famille et mes amis qui ne l’appréciaient pas. Suis-je dans une dépendance relationnelle?», Lilou, 40 ans