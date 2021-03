Violence domestique – «Il manque à Genève 200 places d’accueil d’urgence pour les femmes» Le Parti socialiste met la pression à Berne et à Genève pour que les autorités agissent afin de combler les lacunes de la prise en charge. Eric Budry

La Journée internationale pour l’élimination de la violence à l’égard des femmes est célébrée chaque 25 novembre (ici à Lausanne) et est soutenue par l’Organisation des Nations Unies. KEYSTONE

«La situation à Genève est réellement problématique et le Conseil d’État ne comprend malheureusement pas l’urgence de renforcer les moyens mis à disposition pour accueillir et encadrer les femmes victimes de violence domestique.» Youniss Mussa, député socialiste, sort des chiffres pour le prouver: en 2018, les demandes de 200 femmes pour un hébergement en urgence n’ont pas abouti. De plus, 40 à 50% des places refusées concernaient des femmes avec enfants. Au total, il y a eu 489 refus, lesquels comprennent les sollicitations écartées de prolongement d’hébergement.