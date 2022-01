Défaite 1-0 à Zurich – Il manquait peu et beaucoup à la fois à ce Servette-là

Il manquait peu et beaucoup à la fois à ce Servette-là

Boris Cespedes vient de détourner la frappe de Krasniqi qui trompe Frick. Le seul but de ce match de reprise entre Zurich et Servette.

Boris Cespedes vient de détourner la frappe de Krasniqi qui trompe Frick. Le seul but de ce match de reprise entre Zurich et Servette.

Délicat et appuyé à la fois, l’éloge avait valeur de prêche. Ce n’était pas une église, mais la salle de presse du Letzigrund; ce n’était pas un prêtre, mais l’entraîneur du FC Zurich; ce n’était pas un sermon mais donc un éloge, avec des mots choisis, pour dire le plus grand bien de cette équipe de Servette, sa solidité, sa jouerie, sa série victorieuse juste avant la pause. En creux, presque en écho, toute la qualité du FCZ d’avoir su battre, difficilement, cet adversaire-là.

À grandir le péril, on romance son mérite. Mais on ne trompe pas la réalité d’une reprise balbutiée tant par les Zurichois que par les Servettiens. Tout s’est joué sur une frappe de Krasniqi, dont on ne sait pas si la réussite doit être accordée au milieu zurichois ou à la déviation malheureuse de Boris Cespedes.