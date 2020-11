Nouvelle vague – Il lutte contre le gaspillage alimentaire Damien Pochon, 28 ans, a rejoint Too Good to Go, une solution de lutte contre le gaspillage alimentaire imaginée au Danemark en 2016 et déjà présente dans quinze pays. Laurence Jacquet LargeNetwork

Damien Pochon avait besoin de travailler pour une action sociale et responsable. Steeve Iuncker-Gomez

Lutter contre le gaspillage des ressources alimentaires en Suisse, voilà la cause à laquelle s’est rallié le Genevois Damien Pochon en rejoignant, cette année, Too Good To Go. Installée à Genève en 2018, l’entreprise, qui préfère se définir comme un mouvement, a créé une application qui permet à des restaurateurs, des boulangers, des épiciers ou encore des fermiers de proposer leurs invendus du jour sous la forme d’un panier-surprise à prix réduit. «À plus large échelle, le but du mouvement est de sensibiliser et d’encourager les producteurs et les industriels à la problématique du gaspillage, explique Damien Pochon. Too Good To Go a ainsi lancé, en collaboration avec quinze grands industriels, le label «Souvent bon après», qui est directement inscrit sur les aliments au supermarché.» L’entreprise réalise un bénéfice en prenant une commission sur les ventes de paniers, ce qui lui permet d’engager des employés.

Fils d’une famille de commerçants, Damien Pochon a grandi à Genève. Il a été confronté très jeune aux enjeux de l’entrepreneuriat et aux challenges de travailler en tant qu’indépendant. Après des études en management à Saint-Gall et diverses expériences dans l’agroalimentaire, il avait à cœur de développer une action sociale et responsable. «Ce qui est stimulant dans ce projet, c’est qu’il est à la fois très international, avec une popularité grandissante dans toute l’Europe, mais aussi très local puisqu’il s’adapte aux spécificités des indépendants en Suisse et répond aux besoins de façon ciblée. Par exemple, en Suisse alémanique, les gens adhèrent plus facilement à la culture du take away.» Damien Pochon déplore que les start-up de l’alimentaire ne soient pas encore assez développées en Suisse.

Avec quelque 4300 partenariats en Suisse dont 340 à Genève, la barre des 2 millions de paniers surprise sauvés en Suisse en deux ans va très prochainement être atteinte grâce à l’application qui comptait, en juin dernier, 886’727 utilisateurs. «L’arrêt de la restauration, durant cette période de semi-confinement, ne stoppe malheureusement pas le gaspillage. Les fermiers se retrouvent avec un stock important à écouler! Un tiers seulement du gaspillage alimentaire a lieu au moment de la consommation.»

