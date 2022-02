Exposition à Soral – Il lâche la scène pour le pinceau Après s’être nourri de musique et de théâtre, Pierre-André Sand revient à ses premières amours. Laurence Bezaguet

Pierre-André Sand peint depuis son plus jeune âge. DR

«Je suis un touche-à-tout qui a fait un tas de choses différentes dans sa vie… mais qui essaie toujours de bien les faire! Je me réjouis ainsi de savoir ce que les visiteurs penseront de mes tableaux», explique Pierre-André Sand, en pleine séance d’accrochage à l’approche de sa nouvelle exposition. Le vernissage d’«Autoportrait d’un autre» aura lieu samedi de 11 h à 13 h à la nouvelle galerie Brot und Käse de Soral, dans les sous-sols de l’ancienne laiterie du village.

«Trente ans d’existence et la nique aux galeries urbaines», comme Pierre-André Sand qualifie le lieu voûté qui l’accueille. C’est d’ailleurs pour se distancier d’un certain snobisme des grandes galeries que fut choisi le nom de Brot und Käse. Quant au titre de l’exposition, il est sans doute lié aux multiples personnes qui collent à la peau de cet artiste. Écoutez plutôt…

«Saltimbanque cabarettiste»

Né à Genève en 1951, Pierre-André Sand peint dès son plus jeune âge. Diplômé des Écoles d’arts, il se destine à devenir enseignant de dessin. C’est pourtant la musique – avec les Padygros – et le théâtre qui vont le happer contre toute attente pendant plus de quarante ans. Mais la planche à dessin n’est jamais loin. Comédien et producteur de nombreux spectacles d’humour, dont la fameuse Revue genevoise, ce «saltimbanque cabarettiste», selon ses mots, esquisse les grandes lignes de ses scénographies ainsi que des costumes et met en images ses spectacles.

«Aussi loin que je me souvienne, j’ai toujours eu un crayon à la main», note le jeune septuagénaire. Rien de surprenant qu’en 2016, en passant devant un magasin de graphisme, il succombe à des tubes d’acrylique «pour exprimer un besoin étouffé pendant de trop longues années et retrouver un langage sans mots».

S’égarer pour retrouver du sens

Dans son parcours de comédien, l’humour a toujours été présent comme un miroir de nos maladresses, nos lâchetés, nos vanités, qui font que l’on peut rire de soi-même. «Mais la complexité du monde n’est plus pour moi définissable de manière sereine par le verbe et le rire, explique Pierre-André Sand. Elle doit désormais s’énoncer au travers d’émotions troubles et profondes. En m’autorisant à m’égarer pour retrouver du sens et opérer une sorte de déconfinement intérieur.» Raison pour laquelle il a mis entre parenthèses son activité de comédien pour se consacrer pleinement à la peinture, abstraite et expressive.

Avant qu’un metteur en scène ne lui propose de jouer Tchekhov, comme il en a tant rêvé?

«Autoportrait d’un autre», samedi 26 février, dès 11 h à la galerie Brot und Käse, 12, Creux-de-Boisset, Soral. Jusqu’au 12 mars.

