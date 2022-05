Coups de feu nocturnes à Genève – Il joue avec son pistolet et prend 7 mois avec sursis Le prévenu, accompagné d’un ami, a tiré plusieurs balles sur des panneaux de signalisation à Carouge. Xavier Lafargue

Les coups de feu ont été tirés dans la nuit du 13 au 14 février 2020, sur la promenade des Orpailleurs, qui longe l’Arve à Carouge. ENRICO GASTALDELLO

Le quadragénaire assis sur le banc des accusés du Tribunal de police ne manque pas d’aplomb. Si l’un de ses amis et lui ont bien tiré des coups de feu un soir à Carouge, on ne peut pas parler de mise en danger de la vie d’autrui. «Clairement», appuie-t-il. «S’il y avait eu un promeneur, je l’aurais vu. Il aurait eu une lampe frontale, une lumière. Mais en hiver, ici, on ne croise jamais personne.» La juge Dania Maghzaoui sera d’un autre avis.