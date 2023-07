Nouvelles technologies – Il illustre une BD grâce à l’intelligence artificielle Jiri Benovsky a conçu un album dont les images ont été générées par Midjourney. L’ouvrage vise à rendre accessibles aux enfants quelques concepts philosophiques. Irène Languin

La forêt des possibles est peuplée de toutes sortes d’êtres fantastiques. JIRI BENOVSKY

Le jeune Mathis habite au fond d’une forêt mystérieuse dont ses parents sont les gardiens. Un jour, il préfère nettoyer la cage aux lucioles plutôt que de faire ses devoirs, et laisse malencontreusement s’échapper tous les insectes. Cette bévue le met en colère contre lui-même, et brusquement, le voilà dédoublé! Afin de retrouver son identité, il se lance dans une quête initiatique à travers la forêt des possibles… Ainsi débute «Mathis et la forêt des possibles», une bande dessinée conçue par le philosophe Jiri Benovsky, collaborateur scientifique à l’Université de Genève.

«Je voulais écrire quelque chose pour les enfants, et la BD se trouve être un bon support narratif. Seulement, je ne sais pas dessiner!» Jiri Benovsky

Dotée d’une esthétique très fantasy, cette fable fantastique entend vulgariser quelques notions tirées de l’histoire des idées, afin de les rendre abordables pour les plus jeunes. «J’avais ce scénario en tête depuis plusieurs années, explique celui dont les recherches académiques portent notamment sur la métaphysique et le temps. Je voulais écrire quelque chose pour les enfants, et la BD se trouve être un bon support narratif. Seulement, je ne sais pas dessiner!»

Le petit Mathis rencontre la démone Salamandre, laquelle met en avant l’idée de l’impermanence, peut-être inspirée du philosophe grec Héraclite. JIRI BENOVSKY

En août 2022, l’universitaire essaie le tout nouveau Midjourney, un programme d’intelligence artificielle (IA) offrant de créer des images à partir de commande textuelles. «Je suis aussi photographe, donc très familier avec la retouche d’images sur ordinateur, raconte-t-il. Je me suis dit que je disposais enfin de l’outil qui me permettrait de réaliser mon projet.» Il se lance et fabrique son album tout seul, testant le résultat sur ses deux garçons. Puis montre le produit à son éditeur, les PUR (Presses universitaires de Rennes) – Jiri Benovsky a publié de nombreux livres érudits et grand public –, lesquelles l’adressent à Locus Solus, une maison spécialisée dans les ouvrages illustrés.

Beaucoup de travail

Paru le 30 juin dernier, l’opus s’avère réussi. Certaines des images produites par Midjourney sont saisissantes de beauté, et l’univers tout en clair-obscur dans lequel évolue Mathis fourmille de créatures aussi étranges que scintillantes. Toutefois, l’ensemble a nécessité beaucoup de travail: rien que réaliser la première page a pris une semaine. «Ceux qui critiquent l’usage de l’IA dénoncent une forme de paresse, affirme l’auteur. Or, il faut effectuer un grand nombre d’essais, les propositions du programme ne correspondant pas toujours, et de loin, à ce qu’on espère.» Sans compter les multiples échanges avec l’éditeur.

«Mathis et la forêt des possibles» comprend également une instructive postface à destination des adultes, parents ou enseignants, dans laquelle Jiri Benovsky développe plusieurs notions philosophiques abordées dans sa fiction. Il y éclaire aussi sur sa démarche et l’usage de l’IA. Un complément qui fait de cette publication une lecture pour toute la famille.

Depuis leur dédoublement, les deux Mathis se disputent une même identité. JIRI BENOVSKY

