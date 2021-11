Retard dans les prestations OCAS – «Il faut verser les rentes le 1er du mois!»

Les assurances sociales ont revu leur copie sur la décision de retarder les versements. Or la situation reste problématique pour Thierry Apothéloz.

L’Avivo – association de défense des (futurs) retraités – et le groupe des retraités du syndicat Unia ont qualifié la décision de l’OCAS de «brutale et inadmissible.»

L’Office cantonal des assurances sociales (OCAS) a décidé de repousser d’une semaine, parfois même de dix jours, le versement des rentes et allocations, effectué jusqu’alors le 1er de chaque mois. Ce nouveau calendrier, qui complique la vie de nombreuses personnes parmi les 60’000 bénéficiaires, a suscité un tollé. Pas moins de 230 internautes ont réagi sur notre site internet! Les services de l’OCAS ont été submergés par les appels téléphoniques, ceux de l’Association de défense des locataires (Asloca) également.

Surpris et fâché, Thierry Apothéloz, magistrat de tutelle de l’OCAS, a immédiatement demandé l’annulation de cette décision: «L’État et ses régies autonomes doivent être là d’abord pour défendre les personnes âgées et le paiement de leurs rentes. En aucun cas pour adapter le quotidien de dizaines de milliers de personnes à un changement de pratique administrative.» Car l’OCAS motive ce changement abrupt par «la bascule vers un nouveau système informatique». Face à la pression, l’office n’a pas eu d’autre choix que de revoir sa copie: «Les rentes seront versées le 4e jour ouvrable du mois», a vite réagi l’OCAS.