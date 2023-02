Compétitivité de Genève – «Il faut un projet à dix ans pour renforcer l’attractivité de Genève» Lancée il y a une année, la Fondation pour l’attractivité de Genève plaide pour que le Canton soigne sa réputation et baisse sa fiscalité. Marc Bretton Frédéric Julliard

Renaud de Planta, senior partner de Pictet, et Gilbert Ghostine, PDG de Firmenich, présentent les activités de leur Fondation pour l’attractivité du canton de Genève. LAURENT GUIRAUD

Le canton va perdre en attractivité économique, assurent Gilbert Ghostine, président de la Fondation pour l’attractivité du canton de Genève (FLAG) et PDG de Firmenich, et Renaud de Planta, membre fondateur de la Flag et associé senior chez Pictet. En cause, notamment, la réforme de la fiscalité des entreprises négociée au sein de l’OCDE (Organisation de coopération et de développement économiques), qui fixe la barre à 15%.