Fin du prix remis par les élèves – «Il faut trouver comment sauver le Roman des Romands» Le «Goncourt des lycéens» suisse a annoncé que sa treizième édition serait aussi la dernière. Explications et réactions d’éditeurs et d’auteurs déçus. Caroline Rieder

L’une des spécificités du Roman des Romands, c’est la rencontre entre un auteur et des élèves. Ici Joseph Incardona à Lausanne en 2017.

VANESSA CARDOSO/24 HEURES VQH

Découvrir un roman d’un auteur d’ici, le rencontrer lors de sa venue en classe, fourbir ses arguments pour convaincre les autres de choisir son texte préféré lors de journées de débats, remettre le prix à la plume lauréate lors d’une soirée de gala: depuis 2009, le Roman des Romands permet aux élèves du secondaire II de vivre l’expérience de juré littéraire. Grâce à un comité d’organisation bénévole et à des professeurs motivés, l’événement né en 2009 a grandi en Suisse romande, repoussé les frontières de circulation des textes en français jusque sur les bancs de Suisse allemande ou du Tessin.

Un événement attendu et reconnu, à tel point que l’on en parlait comme du «Goncourt des lycéens» suisse. Un événement dont les organisateurs ont pourtant annoncé le point final, à l’issue de la remise de prix de la treizième édition, en janvier 2022.

Afficher plus Alain Bagnoud, «La vie suprême» (L’Aire) Alexandre Lecoultre, «Peter und so weiter» (L’Âge d’homme) Elisa Shua Dusapin, «Vladivostok Circus» (Zoé) Madelaine Knecht Zimmermann, «Des rues et des chansons» (L’Aire) Thomas Flahaut, «Les nuits d’été» (L’Olivier) Eric Bulliard, Michaël Perruchoud et Guillaume Pidancet, «Ceux qui sont en mer» (Éd. Cousu Mouche)

Inlassable cheville ouvrière du concours, l’enseignante genevoise retraitée Fabienne Althaus Humerose, 64 ans, avance plusieurs raisons à cette décision, prise la mort dans l’âme. Disons d’abord ce qu’elle n’est pas: «Cela n’a rien à voir avec mon âge, je pourrais continuer encore longtemps.» Cela n’est pas lié non plus à la pandémie: «Notre concours l’a traversée sans encombre.»

Survivre à un tsunami sanitaire mondial ne suffit malheureusement pas à maintenir une flamme qui vacillait déjà: «En 2019, on y songeait déjà face aux difficultés. J’imaginais alors passer la main doucement, mais il manque de relève pour effectuer ce travail bénévolement, car les jeunes enseignants ou universitaires qui pourraient se charger de l’organisation sont souvent dans des situations précaires, cumulant parfois plusieurs postes. Ils n’arrivent pas à assumer en plus une charge bénévole.»

Fabienne Althaus Humerose au début de l’aventure du Roman des Romands, alors qu’elle enseignait encore au Collège de Saussure à Genève.

©steeve Iuncker-Gomez

Embûches administratives

La deuxième raison tient à la perplexité des organisateurs face aux demandes de subventions auprès des différents services culturels cantonaux: «Quand nous avons commencé, nous avions des interlocuteurs qui prenaient le risque de nous soutenir. Aujourd’hui, alors que nous sommes beaucoup plus connus, nous devons paradoxalement remplir chaque année des demandes réitérant qui nous sommes, ce que nous faisons, via des portails informatiques pour chaque canton concerné, sans savoir qui se trouve derrière. Avec des questions de plus en plus précises sur qui sont les auteurs retenus, s’il y en a du canton concerné…»

Par ailleurs, les réponses arrivent de plus en plus souvent au bout de longs mois. Cet argent sert à organiser tous les événements avec les élèves et les auteurs, les débats littéraires et les cérémonies où les classes rendent hommage aux livres lus.

Le Roman des Romands c’est… Afficher plus 13 ans de travail;9 personnes pour le comité d’organisation, 51 pour les 13 comités de lecture. Toutes ont œuvré de manière bénévole;327 classes inscrites;154 professeurs issus de 57 écoles dans 13 cantons;93 romans débattus avec 74 auteurs;652 rencontres dans les classes;26 grands débats littéraires;6 soirées théâtrales;12 cérémonies de remises des prix dans 7 villes romandes;Un livre réunissant des textes originaux de 70 auteurs racontant leurs 17 ans.

Quant aux payements des auteurs pour leurs venues en classe, le concours est parvenu à unifier des pratiques cantonales jusque-là disparates. Il n’en va malheureusement pas de même pour l’achat des livres des élèves. Certains cantons paient une partie des frais. «Mais parfois les enseignants se cotisent pour acheter les livres, ou alors ils font circuler quelques exemplaires de chaque ouvrage dans les classes, avec un gros travail pour savoir qui lit quel livre à quel moment.» L’organisatrice s’étonne qu’il existe, en Suisse, une telle disparité de moyens avec ceux mis pour la science ou les outils informatiques.

«Parfois, les enseignants se cotisent pour payer les livres.» Fabienne Athaus Humerose

Des auteurs reconnaissants

Les auteurs contactés regrettent unanimement la disparition d’un prix qui leur a permis d’entrer en contact avec un public que le livre n’aurait pas rencontré sans l’événement, et assuré une présence durable dans les lectures en classe: «Depuis le prix, mon roman n’a jamais cessé d’être lu au collège ou au gymnase. Et il va être traduit l’an prochain par une excellente maison d’édition alémanique. L’aura d’une telle récompense y est aussi pour quelque chose», relève Nicolas Verdan, lauréat de l’édition 2012-2013 avec «Le patient du Dr Hirschfeld» (Bernard Campiche).

Même écho de la part de Joseph Incardona, vainqueur en 2018 avec «Permis C» (BSN Press): «C’est un prix très touchant, auquel je donne une valeur particulière, parce que ce livre n’était a priori pas destiné à ce public, avec un excellent accueil (ndlr: il se souvient de ces spécialités siciliennes préparées pour un repas en classe), un travail remarquable des professeurs, une cérémonie de clôture fantastique.»

Jean-Pierre Rochat a participé deux fois, en 2013 avec «L’écrivain suisse allemand», puis «Petite brume» (Éd. D’autre part), lauréat en 2019. «Lorsque j’avais encore mon exploitation, les élèves sont venus la visiter. Beaucoup ne connaissaient pas la vie à la ferme. Ils étaient très curieux.» Autre fait marquant: «Il n’y a pas que les gymnasiens qui participent, dans d’autres classes, des élèves m’ont dit qu’ils n’avaient jamais terminé un livre avant «Petite brume.» Enfin, ce prix lui a fait particulièrement plaisir car il émane de lecteurs qui ne sont pas «sous influence».

Jean-Pierre Rochat: «J’ai rencontré des élèves qui n’avaient jamais terminé un livre avant «Petite brume». PHILIPPE MAEDER

Dernier lauréat en date en 2020 avec «Cellule dormante» (Éd. Favre), Christian Lecomte évoque les «lectures serrées de ce public, attentives, précises et sans concession. Ce prix n’est pas simplement une remise de récompense mais avant tout un échange, des débats avec 500 élèves.» Avec un effet important sur la vie du livre: relance des ventes, adaptation BD, projet au cinéma et une publication en livre de poche envisagée.

Des éditeurs sous le choc

Giuseppe Merrone, patron des Éditions BSP Press, ne dit pas autre chose: «Ce prix fait réellement une différence sur les ventes des livres. Dans le cas de «Permis C», qui fonctionnait déjà bien avant, j’estime qu’il a amené un tiers de ventes supplémentaires. Mais pour un livre aux ventes plus discrètes, j’imagine que cela peut les faire doubler. Cela a aussi permis de faire entrer durablement ce livre à l’école, puisqu’il est régulièrement commandé depuis. Cela lui apporte aussi une caution pour une lecture en classe.»

Même constat de Sophie Rossier, directrice des Éditions Favre: «Le fait que des jeunes aient aimé le roman incite les enseignants à commander «Cellule dormante». J’ai reçu dernièrement une demande d’une classe de Zurich, alors que le prix a été remis en 2020.»

Caroline Coutau, à la barre des Éditions Zoé, qui a édité les gagnants de 2014 et 2015 (respectivement Max Lobe pour «39, rue de Berne» et Roland Buti pour «Le Milieu de l’horizon»), dit son dépit et va plus loin: «Je suis extrêmement déçue. Ce prix a créé une véritable dynamique pour la littérature romande dans les écoles. Qui commence à faire des petits. Il faut que nous trouvions comment le sauver, le transmettre, sa fin pure et simple serait un véritable échec.»

Caroline Coutau, directrice des Éditions Zoé, espère que ce prix pourra être sauvé. LUCIEN FORTUNATI

«Ce prix a créé une véritable dynamique pour la littérature romande dans les écoles.» Caroline Coutau, directrice des Éditions Zoé

Bernard Campiche espère aussi qu’il s’agit d’un arrêt «momentané», et y voit «un signe de plus de la «dictature» récente des bailleurs de fonds» et se demande où cela va s’arrêter. Michel Moret, patron des Éditions de l’Aire, attaché à cette «promotion de nos auteurs dans nos écoles dans un esprit libre et objectif», imagine qu’un «Ministère de la culture centralisé pourrait sauver l’initiative de Fabienne Althaus Humerose en un coup de téléphone. En Suisse, notre fédéralisme débordant de vertus comporte quelques handicaps. La mission de Pro Helvetia, limitée, devrait être redéfinie.»

Quant à la Fondation Minkoff, qui remet chaque année la récompense de 15’000 à l’auteur, elle serait décidée à poursuivre l’aventure, mais son soutien ne suffit pas.

Vous avez trouvé une erreur?Rapporter maintenant.