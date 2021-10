Regard Éco - Il faut tirer les leçons de la liquidation de Swissair

Dans la matinée du 2 octobre 2001, il y a donc vingt ans, nous étions plusieurs professeurs des Universités suisses à rentrer de Moscou après une conférence organisée par nos partenaires russes sur la transition démocratique vers l’économie de marché. Tout le groupe a fait le voyage vers Chérémétiévo, un des aéroports moscovites, tant les horaires de nos divers vols étaient proches les uns des autres.

Sur place, coup de tonnerre: les vols de Swissair étaient dans un premier temps retardés, question de quelques heures – dit-on – pour régler la facture de kérosène, avant d’être purement et simplement annulés. Le souvenir de la tragédie récente du 11 Septembre resurgissait dans tous les esprits. Nous sommes cependant rapidement rassurés par le trafic aérien par ailleurs normal.

Alors que les collègues enregistrés sur les vols Swissair baignaient dans l’expectative, ceux munis de billets Aeroflot passaient à l’enregistrement et décollaient à l’heure. En arrivant à Genève, l’aéroport était en désarroi, les halls débordaient: une fin de règne ou une révolution. Les opérations de Swissair étaient suspendues faute de liquidités, aucun de ses bailleurs de fonds ne voulant «dépanner» le canard boiteux cloué au sol.

On connaît la suite: le choc politique et économique, un procès qui fait chou blanc et une liquidation toujours pas terminée, vingt ans après. Ce flash-back historique appelle au moins deux réflexions.

La première porte sur l’échelle temporelle et la complexité des procédures, qu’elles soient judiciaires ou administratives. La durée, dans le cas d’espèce, correspond à vingt ans, soit à la moitié d’une vie professionnelle normale.

En d’autres termes, très peu d’acteurs actifs aujourd’hui sur ce dossier ont connu la matérialité des faits; leur connaissance est indirecte, tirée des rapports, expertises ou témoignages. Ils participent à une confrontation entre personnes morales qui sont autant de reliquats juridiques de réalités économiques enterrées depuis longtemps. Cela interroge sur la qualité des décisions prises avec un tel décalage. Ne faudrait-il pas que la durée de telles procédures soit encadrée?

En matière de complexité dans le monde des affaires, Swissair a été dépassé depuis longtemps. La crise financière a eu sa moisson de faillites et scandales dont certains restent encore ouverts. Dans ces situations d’extrême complexité, l’application du droit se heurte à des contraintes de coûts qui dépassent les enjeux de la cause et, sauf dans le pénal, aboutissent à du non-droit. Comment alors contenir la fuite vers la complexité pour préserver l’État de droit?

La deuxième réflexion se greffe sur la précédente; elle porte sur le degré tolérable de complexité – ne serait-ce qu’au nom du respect du droit – dans nos sociétés. Une des leçons de la crise financière a été l’obligation imposée aux acteurs de premier rang du système financier, de structurer leurs opérations de manière qu’il soit facile, en cas de faillite, de sauver l’activité essentielle pour la solidité du système. C’est au moins le début d’une solution qui, si elle avait été en place en 2001 pour les entreprises cotées par exemple, aurait permis d’amortir le choc pour le personnel et les passagers en faisant continuer de faire voler les avions Swissair tout en restructurant radicalement l’entreprise. Avec du recul, et des procédures toujours ouvertes, le résultat aurait été peut-être plus équitable, et économiquement moins coûteux.

Paul H. Dembinski Afficher plus Directeur de l’Observatoire de la finance

