Chômage – «Il faut soutenir plutôt que punir!» Les socialistes dénoncent la politique inhumaine de l’Office cantonal de l’emploi et appellent le Conseil d’État à intervenir. Mauro Poggia se dit outré. Laurence Bézaguet

Les socialistes dénoncent une politique du chômage «qui préfère contrôler et punir plutôt qu’aider et soutenir». OLIVIER VOGELSANG

«Le chômage est un droit et non une faveur, rappelle le député socialiste Grégoire Carasso. Il n’est pas tolérable que celui-ci soit foulé aux pieds sans égard pour les personnes concernées.» Les socialistes montent au créneau pour défendre les droits des chômeuses et chômeurs «qui sont toujours plus nombreux à faire les frais d’une politique inhumaine qui préfère contrôler et punir plutôt qu’aider et soutenir».

Cette politique n’a aucun sens et encore plus dans le contexte économique et social critique actuel, estime le Parti socialiste (PS): «Il est absurde d’exiger de nombreuses recherches d’emploi et injuste de sanctionner les personnes au chômage.» Les députés Grégoire Carasso et Léna Strasser viennent ainsi de déposer deux motions au Grand Conseil pour que le Conseil d’État change la politique de l’Office cantonal de l’emploi (OCE).



La règle est claire et l’OCE intraitable, selon les motionnaires: les chômeurs et chômeuses qui ne sont pas en mesure de présenter à temps le nombre de preuves de recherche d’emploi requis chaque mois seront sanctionnés via une retenue sur les indemnités qui devraient leur être versées. «En pleine pandémie, alors que des secteurs économiques entiers sont sinistrés, que l’ensemble des commerces dits «non essentiels» sont fermés et que, plus globalement, l’économie genevoise est quasi à l’arrêt, une telle exigence est un non-sens total et fait perdre temps et énergie à tous les acteurs et toutes les actrices de la chaîne: du ou de la demandeuse d’emploi aux employeurs et employeuses, en passant par les conseillers et conseillères en personnel de l’OCE.»