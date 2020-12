Le port de Beyrouth et les quartiers environnants ont été les victimes d’une terrible explosion le 4 août 2020.

Les monuments historiques, qu’ils soient publics, privés ou religieux, ont subi des dommages considérables. Des centaines de maisons anciennes sont fortement dégradées et beaucoup seront complexes à restaurer. Ces maisons urbaines si caractéristiques du Vieux Beyrouth constituaient un modèle architectural dit «maison libanaise» qui s’est répandu à travers tout le pays.

L’attachement des Beyrouthins à ce patrimoine immobilier n’a d’égal que celui de la diaspora, pour qui il représente un repère, une identité.

Les musées ont été inégalement frappés par la déflagration. Le Musée d’art moderne Sursock, magnifiquement rénové en 2015, est le plus sévèrement touché. Le Palais ainsi que les collections devront faire l’objet de restaurations profondes.

Le Musée National a résisté hormis quelques bris de portes et fenêtres. Les collections sont une fois de plus indemnes. Les Genevois qui ont visité l’exposition «Fascination du Liban», tenue au Musée Rath en 2012, se souviennent des somptueuses collections archéologiques prêtées à cette occasion par le Musée National Libanais. Bientôt, il pourra à nouveau ouvrir au public sous l’impulsion d’Anne-Marie Afeiche, son inaltérable directrice générale.

Les musées veulent vivre et ne pas s’enfermer dans la léthargie ambiante, par ailleurs bien compréhensible. Ils savent qu’ils ne sont pas une priorité économique mais un soutien éthique dans un Liban en proie aux doutes sur son avenir.

Les principaux donateurs et les réseaux d’experts, coordonnés par l’Unesco, ont répondu à la mobilisation. La toute jeune Alliance internationale pour la protection du patrimoine dans les zones en conflit (Aliph), basée à Genève, a démontré son savoir-faire stratégique et sa capacité d’intervention rapide. Elle a su mettre en place des mesures concrètes, opérationnelles de protection en lien étroit avec la Direction générale des antiquités du Liban et le Musée du Louvre.

Le Liban demeure un enjeu géopolitique mais en période de pandémie, la tragédie du 4 août devient une affaire intérieure libanaise.

Pourtant, au-delà de la nécessaire reconstruction, ce qui est en jeu, c’est l’existence du tissu culturel de Beyrouth.

Ainsi, le réseau des galeries d’art, qui a su se forger une réputation dans le monde, est fortement impacté par l’explosion, privant les artistes de lieux de création et conséquemment de leurs revenus.

Cette communauté artistique d’un dynamisme admirable, qui tirait son énergie des récentes révoltes populaires, est dans une situation économique périlleuse. Le risque d’exil de l’intelligentsia, qui entretient des liens forts avec la diaspora, est à craindre.

Partout les dangers affleurent et la spéculation immobilière n’est pas le moindre. Passé les premières aides, il faut consolider les initiatives libanaises en imaginant des coproductions avec les milieux culturels de Suisse

et tout particulièrement de Genève, où un fort sentiment philhellène s’étend à tout le Moyen-Orient. De nouveaux modes de collaboration public-privé doivent se faire jour, pour permettre la relance de l’économie culturelle libanaise.

Beyrouth doit demeurer un foyer de culture libre et inclusive, dont la Méditerranée a un besoin absolu.