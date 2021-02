Enfant de star – Il faut sauver la fille de Steven Spielberg Sous le nom de Buzzy Lee, Sasha Spielberg chante une mélancolie cristalline sur l’album «Spoiled Love». Boris Senff

Sasha Spielberg présente son album «Spoiled Love». AFP

Jeunes prétendants au statut d’artiste, tremblez! Dans un monde d’héritiers, grimper à l’arbre de la reconnaissance va devenir de plus en plus difficile si celui de votre généalogie ne s’en mêle pas. Au moment où sort l’album de Sasha Spielberg, l’une des sept enfants du cinéaste le plus rentable de l’histoire récente, on a toutefois de la peine à jouer les grincheux tant son «Spoiled Love» se présente comme un album effilé et suave, esquivant tout reproche de clinquant ou de facilités.

Sans jamais montrer les «dents de la mer», cette petite collection de neuf titres un brin fantomatiques, signée de son nom d’artiste Buzzy Lee, a été produite par Nicolas Jaar, lui aussi fils de (Alejandro Jaar, plasticien) mais aux états de service musicaux déjà plus éprouvés sur des rivages électroniques (le duo Darkside par exemple). Entre folksong au piano lunaire et les comptines aux dentelles sonores glacées, la chanteuse de 30 ans peut désormais oublier ses tentatives cinématographiques où l’aide paternelle, encombrante, ne lui aura pas permis de percer en tant qu’actrice.

Steven Spielberg n’est pourtant pas totalement étranger à l’attention que l’on porte aujourd’hui à Buzzy Lee, mais il se dégage de son album suffisamment de caractère, dans un style pourtant plutôt languide et minimaliste, pour que cet enregistrement se distingue des productions courantes actuelles. Confessant avoir beaucoup écouté de musiques de films avec son père, et sensible aux ambiances, la chanteuse ne cède pas aux tentations purement atmosphériques.

Elle sait aussi donner de la tenue à des morceaux qui trouvent même parfois le chemin d’une pulsation qui ferait presque taper du pied au plus profond de sa maison joliment hantée (un «Strange Town» dans les parages d’une Kate Bush ou un «High On You» digne d’un clubbing sous néons Mandrakes). Pas un blockbuster, et c’est tant mieux…