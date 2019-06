«Il faut relativiser l’effet de l’affaire Maudet sur ma candidature aux États»

Vous faites toujours entrer Pierre Maudet au Palais fédéral?

Oui.

Pourquoi?

J’ai droit à deux cartes d’accès. Pour des raisons institutionnelles, j’en ai distribué une à Pierre Maudet, qui présidait à l’époque la Commission fédérale pour la jeunesse. La deuxième va à Florence Schurch (ndlr: employée de la Chancellerie du canton de Genève).

Cette proximité avec lui ne risque-t-elle pas de jouer en votre défaveur?

L’électeur décidera, mais je ne vois pas en quoi le fait d’avoir une amitié avec Pierre Maudet peut entraver mes chances.

Mais l’affaire Maudet affaiblira quand même les chances du candidat PLR!

Il y aura inévitablement un effet, mais il faut le relativiser. Fin 2018, la tension était très forte. Depuis, les choses se sont calmées. Le parti a tranché et renouvelé sa confiance à Pierre Maudet. Dans la foulée, le PLR s’est doté d’une nouvelle présidence. La justice doit encore se prononcer, mais on est désormais dans une phase plus sereine. Personnellement, je n’ai pas senti d’animosité à l’interne.

En appelant à sa démission, vous vous êtes fait des ennemis, non?

Certains ont été surpris que je me positionne de la sorte. Mais ils étaient davantage opposés à ma position qu’à ma personne. Ce que je sens aujourd’hui, c’est une réelle volonté d’aller de l’avant et de récupérer le siège perdu il y a douze ans, avec le départ de Françoise Saudan. Et cet objectif fait qu’il y a une unanimité derrière ma candidature.

Lorsque le PDC a menacé de rompre l’alliance avec le PLR, vous ne vous êtes pas dit que le destin s’acharnait?

Ce n’était pas le meilleur moyen de lancer la campagne, c’est vrai. Il y a eu un débat au PDC et, au final, la majorité a décidé de rester au sein de l’Entente pour l’élection au National. Car il faut rappeler que l’alliance pour le Conseil des États n’a jamais été remise en question. Je sens une réelle envie du côté du PDC pour faire élire les deux candidats de l’Entente.

Le virage à 180 degrés du PLR sur l’écologie, est-ce une embûche de plus?

Au sein de la droite «raisonnable», il y a toujours eu cette sensibilité environnementale. Ça fait partie de notre ADN. J’en veux pour preuve les engagements de Gilles Petitpierre ou de Monique Bauer-Lagier. Il n’est jamais trop tard pour faire juste. C’est important d’entendre le cri de la rue. Nous avons eu le courage de lancer un sondage auprès de la base. Et je pense que notre papier de position trouvera un bon écho, en tout cas à Genève.

Mais la rue réclame des mesures écologistes, pas des demi-mesures.

Pour obtenir une majorité, il faut ratisser large. Nous n’avons pas les mêmes recettes que la gauche, car nous préférons miser sur les incitations plutôt que sur les interdictions. Pour ma part, je suis convaincu qu’on peut faire de l’écologie favorable à l’économie.

Le duo formé par la Verte Lisa Mazzone et le socialiste Carlo Sommaruga est dans une dynamique positive. Comment espérez-vous rivaliser?

Avec Béatrice Hirsch, nous formons aussi un ticket mixte. Certes, elle n’est pas parlementaire fédérale, mais elle a une expérience au Grand Conseil, a présidé le parti cantonal et a été dans un exécutif communal. De mon côté, j’ai douze ans de National. Nos profils sont différents, mais complémentaires. Surtout, nous avons tous les deux une activité professionnelle, moi comme architecte, et elle comme responsable des soins dans un EMS. Ce qui n’est pas le cas des autres candidats.

C’est comme ça que vous pensez passer devant? En mettant en avant votre casquette de politicien de milice?

Nous ne sommes pas des politiciens professionnels, et c’est important de le relever. L’autre argument, c’est notre personnalité. Tant Béatrice Hirsch que moi sommes des personnes consensuelles, ouvertes à la discussion. Si vous regardez les votes de Lisa Mazzone et de Carlo Sommaruga, ils sont très à gauche. Leurs positions sont bien plus clivantes que celles des deux sortants.

C’est un procès d’intention que vous leur faites. Vous ne savez pas comment ils seront dans un habit de sénateur.

Je me réfère simplement à leurs votes respectifs et à leur positionnement politique. C’est un fait, ils ont des positions extrêmes, alors que nous sommes des centristes. Or les élus au Conseil des États doivent représenter un canton, pas seulement un parti.

Genève était-il mal représenté pendant ces douze ans d’hégémonie de la gauche?

Je n’aime pas le terme «mal représenté». Disons que les deux sortants ne représentaient pas l’ensemble des sensibilités présentes à Genève. Cela s’est senti sur certains votes. Par exemple, la traversée du lac. Lorsque la population du canton s’exprime en sa faveur et que les deux sénateurs genevois ne suivent pas à Berne, c’est problématique.

Si vous n’êtes pas élu, vous arrêterez la politique?

Je ne me suis toujours présenté qu’à une seule élection. Vis-à-vis de l’électeur, c’est important de faire un choix et de ne pas courir deux lièvres à la fois. Je n’envisageais pas de garder un strapontin pour aller au National. Et je me réjouis que Béatrice Hirsch adopte la même attitude. Ça montre notre ambition. Nous sommes convaincus d’y arriver.

Et si ce n’est pas le cas?

Après douze ans de National, et six ans de Grand Conseil, je mettrai vraisemblablement un terme à ma carrière politique. (Le Matin Dimanche)