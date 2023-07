Le boss de Pro Suisse s’énerve – «Il faut réfléchir à une organisation de résistance secrète» Alors que le Conseil fédéral veut participer au bouclier antimissile européen, Werner Gartenmann évoque la création d’une armée secrète en Suisse. Beni Gafner

Werner Gartenmann est le directeur de l’organisation Pro Suisse. Dres Hubacher

Werner Gartenmann n'est pas n'importe qui. Il est directeur de Pro Suisse, l'organisation qui a succédé à l’Action pour une Suisse indépendante et neutre (ASIN) et qui compte 25’000 membres. Et il est en colère. Sur Twitter, il a récemment écrit qu'il fallait à nouveau des organisations de résistance secrètes sur le modèle des anciennes P26 et P27.