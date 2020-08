Bien-être – Il faut prolonger les bienfaits des vacances Faire durer le bien-être de l’été, ce n’est finalement pas si compliqué. Nos pistes… Saskia Galitch

Si on se fait du bien pendant les vacances, pourquoi ne pas continuer pendant le reste de l’année? Getty Images

Synonymes de détente, de lâcher-prise et de bien-être, les vacances font du bien au corps et à l’âme - tous les médecins le disent. Mais comment faire pour ne pas perdre en deux jours tous les bénéfices physiques et psychiques accumulés durant ces moments de pause? Nos pistes…