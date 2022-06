Plantations clandestines à Genève – «Il faut planter davantage d’arbres, mais pas n’importe où» Le conseiller administratif Alfonso Gomez et le chef du Service des espaces verts, Jean-Gabriel Brunet, expliquent pourquoi les plantations d’arbres doivent être cadrées. Antoine Grosjean

Jean-Gabriel Brunet, chef du Service des espaces verts, et Alfonso Gomez, conseiller administratif de la Ville de Genève, reviennent sur les trois arbres plantés clandestinement au parc Bertrand et à la rotonde du Mont-Blanc. LUCIEN FORTUNATI

Les trois arbres plantés clandestinement au parc Bertrand et à la rotonde du Mont-Blanc continuent à faire débat. Alors que la démarche du collectif anonyme qui en est à l’origine est applaudie par la population, les autorités de la Ville de Genève admettent sa pertinence sur le fond, tout en déplorant la manière. Le conseiller administratif en charge de l’Environnement, Alfonso Gomez, et le chef du Service des espaces verts (SEVE), Jean-Gabriel Brunet, expliquent pourquoi on ne peut pas laisser n’importe qui planter des arbres n’importe où.