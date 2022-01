Lutte contre le variant Omicron – «Il faut ouvrir sans délai le débat sur la vaccination obligatoire» Vincent Subilia, député et directeur de la Chambre de commerce, milite pour la 2G dans les entreprises. Eric Budry

Vincent Subilia estime qu’il faut tout faire pour éviter de nouvelles fermetures d’entreprises. MAGALI GIRARDIN

Ses propositions sont dures et vont susciter des réactions fortes, voire de la haine. Vincent Subilia le sait, mais estime que la Suisse n’a plus le choix face à la pandémie de Covid-19. Le directeur général de la Chambre de commerce, d’industrie et des services de Genève et député PLR milite pour l’introduction de la 2G (vacciné ou testé) dans les entreprises et la possibilité de licencier les récalcitrants. Interview.