La piqûre obligatoire? – «Il faut écouter ceux qui hésitent à se faire vacciner»

Alessandro Diana, est-ce que, d’un point de vue épidémiologique, la vaccination obligatoire fait sens?

Si l’on considère qu’il y a encore 800’000 à 1 million de personnes non protégées en Suisse contre le Covid, le vaccin est la solution à préconiser. Même en cas de réinfection, il évite nettement les hospitalisations. Or, c’est bien de cet objectif dont il est question: éviter la surcharge de notre système de santé. Pour rendre la vaccination obligatoire, il faudrait une situation critique et cela doit être à mon sens le dernier recours, car la restriction de la liberté deviendrait alors massive. On s’est toujours évité cette voie jusqu’ici et d’autres pistes peuvent encore être exploitées.