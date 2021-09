Bâtiments scolaires – «Il faut dix à douze ans pour faire aboutir un projet de construction d’école» L’État absorbe la hausse d’effectifs avec du provisoire. Pourquoi ne parvient-il pas à construire des écoles ou à réaffecter des bâtiments existants? Aurélie Toninato

Le nombres d’élèves augmente chaque année, et les infrastructures pour les accueillir manquent. Pascal Frautschi / Archives

Quelque 79’000 élèves genevois ont repris le chemin des classes lundi. Un chiffre en hausse constante, qui fait craquer les coutures des bâtiments scolaires. Pour absorber cette croissance, des pavillons provisoires fleurissent. Pourquoi ne parvient-on pas à construire de nouvelles écoles à temps? Questions à Anne Emery-Torracinta, cheffe du Département de l’instruction publique qui établit les prévisions d’effectifs et le besoin en bâtiments, et Serge Dal Busco, à la tête du Département des infrastructures qui est chargé de trouver les terrains et de construire les écoles du secondaire (le primaire revient aux communes).