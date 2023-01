Manifestation à Genève – «Il faut des mesures concrètes contre le régime iranien» En amont de la manifestation prévue samedi, les divers collectifs impliqués ont communiqué leurs principales revendications. Henri Neerman

Depuis le début de la répression, plus de 500 personnes auraient été tuées par les forces de l’ordre, en plus des exécutions (photo de la manifestation du 10 décembre dernier à Genève). LAURENT GUIRAUD

Quatre mois après l’assassinat de Mahsa Amini, l’Iran est toujours le théâtre d’un soulèvement massif de son peuple. Celui-ci est malheureusement accompagné d’une brutale répression, avec des exécutions dont le rythme ne semble que s’accélérer. C’est en réaction à cette situation que le collectif Ensemble pour l’Iran, le Collectif genevois de la Grève féministe et la Communauté genevoise d’action syndicale (CGAS) appellent à descendre dans la rue ce samedi 21 janvier à Genève.

La manifestation, dont le rendez-vous est fixé à 14 h sur la zone piétonne du Mont-Blanc (à la sortie de la gare), cheminera jusqu’à la place Neuve en passant par les Rues-Basses. En plus des organisateurs, une militante afghane ainsi qu’un membre du Conseil administratif de la Ville de Genève devraient s’exprimer à l’issue de cet événement. Le Comité Ukraine aurait en outre été contacté.

Des mesures concrètes

Outre l’expression d’un soutien au peuple iranien et à son combat, le but de la manifestation consiste avant tout à demander des mesures concrètes au Conseil fédéral. Bien que les organisateurs aient précisé qu’ils saluaient certaines actions comme les parrainages de condamnés à mort, ils insistent sur le fait qu’il «ne faut plus juste prendre des positions générales, mais agir», comme l’explique Paolo Gilardi, membre de la CGAS.

«Il ne faut plus juste prendre des positions générales, mais agir.» Paolo Gilardi, membre de la Communauté genevoise d’action syndicale

Une série de mesures concrètes sont exigées du gouvernement. Elles comprennent notamment le gel des avoirs des dignitaires iraniens, la classification des Gardiens de la révolution islamique comme organisation terroriste, l’intervention auprès des autorités du pays pour que les organisations humanitaires puissent rencontrer les détenus, ainsi que l’expulsion des diplomates iraniens de Suisse.

«Régime criminel»

Concernant les potentielles inadéquations entre ces mesures et la neutralité suisse, les organisateurs expliquent: «Bien qu’elle soit une tradition, la définition de la neutralité suisse n’est pas gravée dans le marbre. Alors que la Convention de Genève, que le régime Iranien viole tous les jours, elle, l’est. C’est pourquoi nous nous devons de couper tous rapports avec ce régime criminel.» Ils comparent en outre ces mesures à celles prises contre la Russie dans le cadre de la guerre en Ukraine.

Vous avez trouvé une erreur?Merci de nous la signaler.