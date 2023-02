Politique d’aménagement à Genève – «Il faut créer des quartiers qui donnent envie d’y habiter» La socialiste Carole-Anne Kast, l’UDC Michael Andersen et le centriste Xavier Magnin parlent de ce qui se construit dans le canton. Eric Budry

Les logements qui sortent aujourd’hui de terre ont pour la plupart été conçus il y a une dizaine d’années. PATRICK MARTIN

De novembre 2021 à novembre 2022, 4035 nouveaux logements, dont 3632 issus de nouvelles constructions, ont été mis sur le marché à Genève. Le canton n’avait pas connu une telle production depuis 1975. Malgré cela, et en partie à cause de cela, les projets d’urbanisation sont fréquemment contestés et font rarement rêver. Genève grandit, mais les Genevois râlent. Carole-Anne Kast (PS), Xavier Magnin (Le Centre) et Michael Andersen (UDC), tous trois candidats au Conseil d’État, disent ce qu’ils en pensent.