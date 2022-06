Interview d’Ivan Jablonka – «Il faut avoir du recul sur le masculin pour le transformer» Comment être un homme en 2022, alors que le mouvement #MeToo a bouleversé la société et questionne les masculinités? Entretien avec Ivan Jablonka, historien et écrivain. Fabienne Rosset et Géraldine Savary

«Être un homme juste, c’est essayer de trouver sa juste place dans les combats pour l’égalité et la justice de genre aujourd’hui.» - Ivan Jablonka HERMANCE TRIAY

Dans le sillage des mouvements #MeToo, la parole des femmes s’est libérée et interroge la manière dont la société traite les rapports de genre. Des jouets qui traînent dans la chambre des enfants aux carrières professionnelles en passant par le rapport que nous entretenons avec notre corps et celui des autres, tout fait débat. Les femmes revendiquent des droits pour elles-mêmes et dénoncent les mécanismes de domination dont elles se sentent victimes. Normal que l’autre moitié de l’humanité se sente interpellée.