Tirs de régulation – «Il faut agir sur les loups qui sont responsables des attaques» Le Canton de Vaud ne veut plus tirer des louveteaux, comme prévu initialement. Interview de Sébastien Beuchat, de la Direction générale de l’environnement. Camille Krafft

Selon Sébastien Beuchat, les tirs de loups ne sont pas une solution sur le long terme.

Vaud va adresser une demande à Berne pour tirer des loups plus âgés. Le Canton ne veut donc plus tuer des louveteaux, comme prévu initialement? Effectivement. La question du tir de louveteaux est extrêmement sensible tant du côté des opposants aux tirs que du côté de ceux qui demandent une régulation. Tuer des louveteaux est difficile à justifier car cela ne va pas fondamentalement changer la capacité de prédation de la meute. L’idée est de pouvoir agir à l’avenir sur les individus qui sont responsables des attaques.

Comme le mâle alpha? Il ne s’agit pas forcément de viser le mâle alpha. Il y a des loups plus ou moins isolés qui participent aux actions de cette meute. Le fait qu’il y ait cinq ou six individus adultes lors de ces actions permet à la meute de chasser des proies plus grosses, comme des veaux. La possibilité de tirer des loups adultes permettrait de diminuer cette capacité.

«Le Canton de Vaud ne remet pas en cause le statut de protection du loup. Il va continuer à s’étendre.» Sébastien Beuchat, directeur des ressources et du patrimoine naturels à la Direction générale de l’environnement

L’ordonnance sur la chasse limite les tirs sur des loups adultes. Elle n’est donc pas adéquate? Elle s’applique effectivement difficilement à la situation vaudoise. Cette ordonnance est toute récente, et si elle semblait adaptée lors des années précédentes, la situation a changé. Une adaptation des textes législatifs et des réglementations est parfois nécessaire lorsqu’il s’agit de faune sauvage. Cette dernière évolue en permanence.

Mais si elle limite les tirs sur des adultes, c’est pour les protéger… Oui, et le Canton de Vaud ne remet pas en cause le statut de protection du loup. Il va continuer à s’étendre. Le but n’est pas de mettre en danger l’espèce, ni de limiter son évolution, mais de cohabiter avec lui. Nous devons agir là où le loup pose problème. Pour l’instant, par exemple, la meute du Risoud ne cause pas de dégâts, contrairement à celle du Marchairuz. Il n’y a donc pas de raison d’intervenir.

Le tir de loups adultes est beaucoup plus délicat, car il peut désorganiser la meute. Il faut viser les bons individus. Comment allez-vous faire? Il est vrai que cela demande un encadrement plus grand, c’est pourquoi nous nous faisons conseiller par des spécialistes. Les tirs nous causent des difficultés en termes de gestion des ressources. Il n’y a qu’une dizaine de surveillants de la faune dans le canton, et ils ont déjà beaucoup de travail car c’est la période de la chasse et des tirs de sangliers sont également nécessaires.

Les tirs de loups sont-ils vraiment une solution? S’ils font partie des mesures de gestion possible, ils ne permettront pas d’assurer à eux seuls le cadre pour une cohabitation. Ils ne sont donc pas une solution sur le long terme. Le but est de donner à la profession agricole du temps pour mettre en place des mesures de protection.

Pourquoi ne pas avoir mis en place ces mesures avant? On sait qu’il y a une meute au Marchairuz depuis 2019… Il y a eu très peu d’expériences de prédation sur des bovins à l’échelle suisse. Trouver des solutions à ce problème va prendre plusieurs années. Nous pouvons apporter un soutien technique, des subventions… mais la vraie question, c’est celle de l’adhésion des différents acteurs à ces mesures.

La Confédération a mis plusieurs semaines pour délivrer son autorisation après la demande du Canton cet été. C’est long, car entre-temps, les attaques ont continué… Oui, c’est long. Nous avons besoin d’une délivrance beaucoup plus rapide.

Camille Krafft

