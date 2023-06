Sauvegarde de l’environnement – «Il faut à tout prix préserver les grands arbres» Infatigable défenseur du patrimoine arboré, l’ingénieur forestier Ernst Zürcher donne ce mardi soir une conférence au Bâtiment d’art contemporain. Irène Languin

Même à deux pas de la gare Cornavin, Ernst Zürcher sait trouver des coins de verdure. PIERRE ALBOUY

Impensable pour Ernst Zürcher de se faire tirer le portrait sans un peu de verdure. Cueilli lundi soir entre deux trains, il a choisi d’offrir un cadre fleuri à la photo. Mardi à 18 h, ce grand ami des arbres, ingénieur forestier, professeur et chercheur en science du bois donnera une conférence au Bâtiment d’art contemporain (BAC); plaidant pour la sauvegarde du patrimoine arboré, il y explorera ses mystères et tentera «de mieux comprendre notre relation avec notre environnement». Organisée dans le cadre de l’exposition que la galerie Olivier Varenne consacre aux artistes Christo et Richard Mosse (lire encadré), la discussion sera modérée par la journaliste Malka Gouzer.

«La forêt fonctionne comme une enveloppe vivante de protection de la Terre contre le rayonnement solaire. Elle stocke l’eau et favorise les pluies, séquestre le carbone et rend les sols fertiles.» Ernst Zürcher, ingénieur forestier

Fraîchement septuagénaire, Ernst Zürcher œuvre depuis toujours à défendre les forêts et leurs habitants. D’abord dans le milieu scientifique, durant une carrière vouée à la recherche et à l’enseignement au sein des Écoles polytechniques fédérales de Lausanne et Zurich ainsi qu’à la Haute École spécialisée bernoise. Paru en 2016, son livre «Les arbres, entre visible et invisible» le révèle au grand public. Depuis, médias et manifestations vouées à l’environnement s’arrachent ce jeune retraité, infatigable ambassadeur du végétal à la personnalité aussi pondérée que bienveillante, dont l’esprit savant s’ouvre depuis longtemps aux approches spiritualistes. Il s’avoue émerveillé par «la force, la résilience et l’insolence des arbres par rapport à la loi de la pesanteur».

Enveloppe vivante

Sa passion sylvestre, il la doit à une enfance passée dans un petit village de la région du Jorat. «Les forêts et les ruisseaux furent nos premiers lieux de jeu, explique-t-il. La campagne était très belle, riche en haies et en oiseaux, d’une diversité incroyable.» Témoin de la disparition de l’ancien monde, avec les derniers paysans travaillant au cheval, et de l’arrivée d’une nouvelle ère d’agriculture mécanisée et intensive, il eut dès l’adolescence «l’impression que ça allait se gâter». L’avenir confirmera ce sentiment: «Nous vivons aujourd’hui, avec l’effondrement de la biodiversité, quelque chose de très grave.»

Deux artistes et les arbres Afficher plus Richard Mosse, «Palm plantation, Pará » , 2021. OLIVIER VARENNE ART MODERNE & CONTEMPORAIN, 2023 On dirait de la peinture contemporaine abstraite, aux fabuleuses teintes fluorescentes. Mais c’est un cri d’alarme que lance Richard Mosse avec «Broken Spectre»: dans ces images prises à l’aide d’une caméra infrarouge très sophistiquée placée sur un drone, le photographe irlandais de 43 ans capte l’urgence de l’effondrement imminent de la forêt amazonienne. Arbres qui se meurent, brûlés ou submergés, dévoration de centaines d’hectares par l’agriculture intensive ou érection de barrages, son travail permet de saisir l’ampleur de l’implacable mutilation imposée par l’homme à ce trésor végétal. Christo, «Wrapped trees», projet pour la Fondation Beyeler et le Berower park, 1998. OLIVIER VARENNE ART MODERNE & CONTEMPORAIN, 2023 Présenté par le galeriste Olivier Varenne, ce projet jouxte des travaux plus anciens réalisés par l’artiste français Christo (1935-2020), spécialiste de l’emballage. On y découvre notamment les dessins préparatoires en vue des «Wrapped trees», 178 feuillus empaquetés en 1998 autour de la Fondation Beyeler, à Riehen.

Convaincu du fait que la santé de l’humanité est indissociable de celle des forêts, Ernst Zürcher a fait de la défense des feuillus et des résineux son combat. «La forêt fonctionne comme une enveloppe vivante de protection de la Terre contre le rayonnement solaire, souligne-t-il. Elle stocke l’eau et favorise les pluies, séquestre le carbone et rend les sols fertiles. Ce qu’on inflige actuellement aux forêts primaires, comme en Amazonie, s’avère donc catastrophique.» Pour le spécialiste, cultiver de manière durable et apprendre à faire avec beaucoup moins d’énergie seront les seuls moyens d’éviter le désastre.

Car remplacer ces magnifiques espaces, essentiels pour le climat mondial, par des pâturages et de la monoculture - de palmiers à huile, par exemple - transforme ces terres en «pénitenciers», d’où fuient les animaux et où des arbres alignés en rangées artificielles «ne s’aiment pas». L’expert en est convaincu: la forêt ne peut se concevoir que comme un tout solidaire, dont les divers résidents vivent en partenariat: «Elle est régie par le principe de la coévolution, entre végétal et animal. Cette règle consiste à donner et à recevoir, en mettant en défaut la loi du plus fort: la forêt a besoin des insectes, des oiseaux, des poissons, comme eux ont besoin d’elle. Et nous aussi, les humains, faisons partie de ce tout.»

L’intelligence des jambes

Il est ainsi de notre devoir de nous interroger sur ce que nous pouvons apporter à cet écosystème qui nous accorde tant, gratuitement, depuis des millénaires. Outre le protéger par tous les moyens, pourquoi ne pas s’y rendre pour y faire de la lecture, de la poésie ou de la musique? «Je suis certain que si on apposait des électrodes sur les arbres durant ces cessions artistiques, on y verrait un bénéfice», argue celui qui prône une rencontre sensible et émotionnelle avec le végétal et vante les effets thérapeutiques des bains de forêt. Dans «Le pouls de la Terre», son dernier ouvrage paru aux éditions La Salamandre, le scientifique invite à renouer avec la marche, qui permet de ressentir différemment la nature et ses rythmes, «réactive l’intelligence des jambes» et «organise la pensée».

Ernst Zürcher rappelle enfin aux êtres urbains que nous sommes qu’il faut conserver une place importante aux arbres en ville. Surtout aux spécimens les plus anciens: «C’est un appel que je fais aux responsables politiques: il faut maintenir les grands arbres. Haubanez-les s’ils menacent de chuter, entourez-les d’un périmètre de sécurité s’ils représentent un danger. L’effet climatisant d’un arbre dépend de son nombre de feuilles: abattre les plus vieux pour les remplacer par des jeunes est une aberration, sauf en cas d’extrême nécessité.»

